HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş merkezli tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli tefeci operasyonu: 5 gözaltı

02.03.2021 18:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Muğla’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş ve Muğla’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekonomik olarak zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran ve bu para karşılığı senet imzalatarak icra takibi yapan tefecilere yönelik Kahramanmaraş ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.T., Y.Ş.T., K.T., M.I. ve A.D. isimli kişiler gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda senet, alacak ve vereceklerin kayıt altına alındığı defter ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Normalleşmenin ilk gününde trafik felç olduNormalleşmenin ilk gününde trafik felç oldu
Enpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkeziEnpara müşteri hizmetleri numarası, çözüm merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Tarihi iskender kebapçısındaki skandalda yeni gelişme

Tarihi iskender kebapçısındaki skandalda yeni gelişme

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Esra Erol Zeynep olayı ne? Esra Erol Zeynep itirafı!

Esra Erol'da Zeynep'ten büyük itiraf!

Fatih Portakal, 'banka itibarını zedeleme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından beraat etti

Fatih Portakal iki davadan beraat etti

Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz

Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz

Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Caner Erkin neden antrenmanlara katılmayacak?

Son Dakika: Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darp eden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Yeni normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Normalleşmenin ilk gününde trafik felç oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.