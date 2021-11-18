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Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

18.11.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA DUYURDU

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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İMRAN KILIÇ KİMDİR?

1957 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokul,ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul’da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurt dışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilen Kılıç, AK Parti 27. dönem Kahramanmaraş 4. sıra milletvekilliğine seçilmiştir.

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Fahrettin Koca AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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