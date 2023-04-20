Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çatıları uçurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Uçan bir çatının depremzedelerin kaldığı çadırların üzerine düşmesi üzerine ilk bilgilere göre 4 kişi yaralandı. O anlar kameraya da yansıdı.