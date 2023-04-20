VİDEO

Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çatıları uçurdu

Mynet Haber

Mynet Haber

16 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Uçan bir çatının depremzedelerin kaldığı çadırların üzerine düşmesi üzerine ilk bilgilere göre 4 kişi yaralandı. O anlar kameraya da yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Van Gölü’ne düşen şimşekler geceyi gündüze çevirdi 00:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı 02:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu 06:54

Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Dikkat çeken detay… 00:40

Haymana’da kuru soğan 5 lira oldu 00:30

Bakan Soylu'dan konuşması sırasında şarkı açan HDP standına tepki 01:23

Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çatıları uçurdu 01:25

Marmara Depremi'nde doğan oğlunu, 6 Şubat'taki depremlerde kaybetti: "Tek erkek çocuğumdu" 00:41

AK Parti Adana Çukurova ilçe başkanlığı binasına silahlı saldırı 00:51

Odada film izlerken koluna isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı 05:23

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Van Gölü’ne düşen şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Van Gölü’ne düşen şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Dikkat çeken detay…

Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı! Dikkat çeken detay…

Haymana’da kuru soğan 5 lira oldu

Haymana’da kuru soğan 5 lira oldu

Bakan Soylu'dan konuşması sırasında şarkı açan HDP standına tepki

Bakan Soylu'dan konuşması sırasında şarkı açan HDP standına tepki

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.