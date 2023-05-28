HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

27.05.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda sonuç çıkmadı ve hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy alamadı bu sebeple seçim ikinci tura kaldı. Türkiye, bugün yeniden sandık başına gitti. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Tüm Türkiye seçim sonuçlarını merak ediyor. Kahramanmaraş 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonuçları oy kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88'ini almıştı. YSK kesin sonuçlarına göre de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Bu sebeple seçmenler 28 Mayıs Pazar günü tekrardan oy kullandı. Kahramanmaraş 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da anbean yayınlanacak.

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

seçim-sonuçları-canlı-takip

İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzd 44,88'ini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son günlerde gerginlik artmıştı! NATO ile AB'den 'Kosova' temasında dikkat çeken mesajSon günlerde gerginlik artmıştı! NATO ile AB'den 'Kosova' temasında dikkat çeken mesaj
İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...
Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu!Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu!
Anahtar Kelimeler:
seçim seçim sonuçları kahramanmaraş seçim sonuçları oy oranları

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı

Binali Yıldırım'ın eşine sorduğu soru kahkahalara neden oldu!

Binali Yıldırım'ın eşine sorduğu soru kahkahalara neden oldu!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.