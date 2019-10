Kahramanmaraş, şehidini uğurladı

ŞEHİDİN KIZI: BÜTÜN TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR

Törende şehidin oğlu Samet ile kızı Ezgi Yağmur Bebek de anneleri gibi metanetlerini korudu. Beresini taktığı babasının fotoğrafını öpüp, tabutundaki al bayrağı seven Ezgi, "Ben ağlamayacağım. Sen ölmedin kalbimde yaşıyorsun. Tüm Türkiye'nin kalbinde yaşıyorsun. Herkese nasip olmazı şehit olmak. Biliyorum gökyüzünden bize bakıyorsun. Gözün hiç arkada kalmasın baba. Bütün Türkiye seninle gurur duyuyor" dedi.

Samet Bebek ise kardeşi ve annesine sarılıp onları teskin etmeye çalıştı.

ŞEHİDİN ANNESİ: VATANA SALDIM, VATAN İÇİN CAN VERDİN

Şehidin annesi Rabia Bebek de oğlunun tabutunun başında dua ederek, "Kuzum, kurbanım toprağına Ben seninle gurur duyuyorum kuzum vatana saldım, vatan için can verdin. Seni Cenab-ı Allah şefaatinden mahrum eylemesin yavrum. Melekler yoldaşın olsun kuzum" dedi.

Daha sonra imam cenaze namazını kıldırdı. Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Merkez Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Şehidin tabutu

- Şehidin fotoğrafı

- Ezgi Yağmur ve Gülseren Bebek dua ederken

- Şehidin eşi ve çocukları

- Şehidin eşi ve çocukları tabutun başında

- Samet Bebek'in kardeşi Ezgi'yi kucaklaması

- Ezgi'nin babasının fotoğrafını öpmesi

- Samet'in tabutu öpüp dua etmesi

- Anne Rabia Bebek tabutun başında

- Şehidin babası Kemal Bebek protokolle

- Ezgi'nin babasının fotoğrafını taşıması

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Tabutun taşınması

- Cenaze aracına konulması

- Törene katılan kalabalık

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.31 GB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)