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  4. KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM: 6 Haziran 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Dulkadiroğlu ilçesi 3.6 ile sallandı

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM: 6 Haziran 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Dulkadiroğlu ilçesi 3.6 ile sallandı

06.06.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda gerçekleşen deprem nedeniyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 6 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenmeye başlandı. Birçok kişi internette "6 Haziran 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Haziran 2023 Salı günü paylaşılan son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM: 6 Haziran 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Dulkadiroğlu ilçesi 3.6 ile sallandı

Son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda saat 06.31 sırlarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki depreme ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 6 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda saat 06.31 sıralarında 3.6 şiddetrinde deprem meydana geldi.

Depremin 14.45 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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