KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM: 6 Haziran 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Dulkadiroğlu ilçesi 3.6 ile sallandı

Son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda saat 06.31 sırlarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki depreme ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 6 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda saat 06.31 sıralarında 3.6 şiddetrinde deprem meydana geldi.
Depremin 14.45 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 6, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-06
Saat:06:31:29 TSİ
Enlem:37.59 N
Boylam:37.107 E
Derinlik:14.45 km
Detay:https://t.co/NzjKYyOrqA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.