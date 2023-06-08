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KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM: 8 Haziran 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya, Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi

08.06.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem nedeniyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sarsıntı Malatya, Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi. 8 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenmeye başlandı. Birçok kişi internette "8 Haziran 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Haziran 2023 Perşembe günü paylaşılan son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREM: 8 Haziran 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya, Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi

Son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş'ta saat 06.38 sırlarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının Malatya, Adana ve Gaziantep'ten de hissedildiği öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 8 Haziran 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta saat 06.38 sırlarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

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AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladıç

AFAD'ın verilerine göre deprem 6.99 km derinlikte gerçekleşti.

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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