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Kahramanmaraş'ta 10 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar! Kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp otomobiline aldı...

23.01.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Mustafa G. (27), kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürme bahanesiyle otomobiline aldığı H.Y. (10) adlı kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan Mustafa G. hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 54 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte olayın detayları...

Kahramanmaraş'ta 10 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar! Kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp otomobiline aldı...

Mide bulandıran olay, 16 Eylül 2022'de Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa G., otomobiliyle ortaokul öğrencisi H.Y.'nin yanında durdu. Mustafa G., kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürebileceğini söyledi. H.Y., Mustafa G.'ye inanıp, otomobile bindi. Bir süre sonra Mustafa G., mahalle dışına çıkıp, H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.

KENDİNİ MÜZİK ÖĞRETMENİ OLARAK TANITMIŞ

Okula giden H.Y.’nin yaşadıklarını anlattığı öğretmenler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Mustafa G., suçlamaları reddedip kızı tanımadığını söyledi. Mustafa G.'yi teşhis eden H.Y. ise kendisini müzik öğretmeni Tümay olarak tanıttığını söyledi.

KIYAFETLERİNDEN ÖRNEK ALINDI

Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; Mustafa G.'nin olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa G. tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.

KIZIN ÜSTÜNDE DNA'SI ÇIKTI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, adli tıptan da rapor geldi. Raporda, küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa G.'nin DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi.

Pazarcık'ta ağır ceza mahkemesi olmadığı için Mustafa G. hakkında fezleke düzenlenip, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Dosyayı inceleyen savcı, Mustafa G. hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 24 yıldan 54 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

İddianame Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA

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