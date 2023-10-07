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Kahramanmaraş’ta 3,6 büyüklüğünde deprem

07.10.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.56’da meydana gelen depremin derinliği 5,5 kilometre olarak ölçüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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