Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem! Çevre yerleşim yerlerinde de etkili oldu

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 23.59'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem çevre yerleşim yerlerinde de etkili oldu. Yöre sakinleri depremin etkisiyle kısa süreli korku ve panik yaşadı. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye ise yer verilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 2, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-02
Saat:23:59:43 TSİ
Enlem:37.93444 N
Boylam:36.66444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/jNIXYsA9V2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi