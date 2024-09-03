Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem! Çevre yerleşim yerlerinde de etkili oldu

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 23.59'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem çevre yerleşim yerlerinde de etkili oldu. Yöre sakinleri depremin etkisiyle kısa süreli korku ve panik yaşadı. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye ise yer verilmedi.