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Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların semt pazarlarına girişlerine kısıtlama getirildi.

Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA PAZARLARA GİRİŞ KISITLAMASI

Toplantıda, salgının yayılımının önlenmesi açısından koronavirüs tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda, kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, vatandaşların apartman, konut gibi site içindeki park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bir arada bulunulması sonucunu doğuran komşu, eş dost ve akraba toplanmalarına müsaade edilmemesine, site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin gerekli önlemleri almaları ve ilgililere bildirmesine, koronavirüs salgını ile mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına, saat 15.00'ten sonra sebze ve meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verildi.

ADIYAMAN'DA DA BENZER BİR KARAR ALINMIŞTI

Adıyaman'da 3 Ekim'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Kaynak: İHA

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