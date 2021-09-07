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Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık köy kalıntıları bulundu

07.09.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 7 bin 500 yıl öncesine ait köy kalıntıları bulundu.

Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık köy kalıntıları bulundu

Taş çağına ait dünyadaki en büyük kazı arkeolojik alanı Domuztepe Höyüğü'nde 5 Ağustos'ta başlayan arkeolojik kazılar devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığındaki 15 kişilik kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda 7 bin 500 yıl öncesine ait bir köyün kalıntılarına ulaşıldı.

"DEVASA BİR ALANI KAPSIYOR"

Çalışmaları değerlendiren Doç. Dr. Halil Tekin, Domuztepe'nin çok önemli bir arkeolojik kazı alanı olduğunu söyledi. Höyüğün 22 hektar gibi devasa bir alanı kapsadığını kaydeden Doç. Dr. Tekin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 haftalık bir çalışmanın ardından yerleşimin son sakinlerinin köy kalıntılarını bulduk. Taş temelli, muhtemelen üzeri çamurdan ve kerpiçten yapılmış ama çoğunlukla ahşap benzeri bir bina veya çardak benzeri hafif malzeme ile yapılmış kalıntılar bulduk. Bunlar, yaşam biçimleri bakımından değerlendirildiğinde günümüz Yörük hayatına benzer yani mevsimlik hareketler içinde olan, ilkbaharda yaylalara çıkan, sonbaharda tekrar dönüp burada iskan eden bir topluluğun izi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bulduğumuz veriler, eldeki bulgular son sakinlerin yani şu anda bulduğumuz köyü terk edenlerin yaklaşık 7 bin 500 yıl önce yaşamış ve burayı terk etmiş olarak gösteriyor. Köyde gündelik evlerin yanı sıra silolar var. Mesela 1 numaralı bir silo gün ışığına çıkartıldı 3 metre çapında. Demek ki bunlar bazı bitkileri, sebzeleri kurutuyorlardı. Et, kutuluyordu. Nasıl ki kışlık zahire dediğimiz gelenek bugün hala Anadolu'da ve yakın coğrafyada devam ediyorsa aslında burada da benzer bir şey yapılıyor. Muhtemelen bu silo temelinin üzerine yükselen ahşap ve birden fazla katı olan yerde şiddetli rüzgarda kurutma ilkemi yapılıyordu yani günümüzde yapıldığı gibi."

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"GELECEK YIL 9 BİN YIL ÖNCEKİ KALINTILARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kalıntılara bakıldığında buldukları yerin bir köy yerleşimi olduğunu belirten Doç. Dr. Halil Tekin, "Burası bir köy yerleşimi. Daha da farklı köyler bulacağız kazılar devam ettikçe. Bu yıl, yerleşimin son köyünün tabakalarını bulduk. Gelecek yıl kazıları için kamulaştırmamız tamamlandı. Höyüğün doğu kesiminde ana toprağa yakın bir yerde çalışmayı planlıyoruz. Orada da yerleşimin en eski köyüne ulaşmayı hedefliyoruz, yani 9 bin yıl önceki ilk köy kalıntısına" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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