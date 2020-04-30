HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta alacaklı dehşeti! Silahlı saldırı düzenledi

Kahramanmaraş'ta alacaklı dehşeti! Silahlı saldırı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 07:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir kişi, alacaklısının otomobiline düzenlediği silahlı saldırıda cam parçalarının sıçraması sonucu yaralandı.

Kahramanmaraş'ta alacaklı dehşeti! Silahlı saldırı düzenledi

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun kuzey çevre yolu girişinde Derviş K'nin (30) bulunduğu araçtan, seyir halindeki otomobile ateş edildi. Bu sırada araçta bulunan Mustafa G. (27), sıçrayan cam parçalarından yaralandı.

Arka camından ve bagaj kısmından isabet alan otomobilde hasar oluştu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kısa sürede olayda kullandığı tüfekle yakalanan Derviş K'nin, alacak verecek meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Ata çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybettiAta çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu

En Çok Okunan Haberler

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı

Trump savaş açmıştı! Beyaz Saray'dan Çin ve Dünya Sağlık Örgütü talimatı

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Burak Özçivit'in paylaşımı Instagram'ı salladı! "Canımın canı"

Burak Özçivit'in paylaşımı Instagram'ı salladı! "Canımın canı"

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Diğer Haberler
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü şarampole uçtu

Dur ihtarına uymadı, başına bu geldi

Samsun’da komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ata çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Ata çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Yargıda süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi

Süreler 15 Haziran'a kadar ertelendi

Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz ve su borusu patladı

Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz ve su borusu patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.