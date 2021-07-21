Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 2'si sağlık personeli 5 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir ambulansın kaza yaptığını duyurdu.

"ALLAH BENZER ACILAR YAŞATMASIN"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın"

Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2’si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021



