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  4. Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 2'si sağlık personeli 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 2'si sağlık personeli 5 yaralı

21.07.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta ambulansın karıştığı kazada şoförün hayatını kaybettiğini, 2'si sağlık personeli 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 2'si sağlık personeli 5 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir ambulansın kaza yaptığını duyurdu.

"ALLAH BENZER ACILAR YAŞATMASIN"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın"

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
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