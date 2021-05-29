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Kahramanmaraş’ta askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

29.05.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi yolunda askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu 4’ü asker 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 15.00 sularında meydana geldi.

4 ASKER VE 2 SİVİL YARALANDI

Afşin-Çoğulhan karayolu üzerinde seyir halindeki askeri araçla karşı yönden gelen sivil araç kafa kafaya çarpıştı. Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığına ait olduğu öğrenilen askeri araçta bulunan 4 asker ile sivil araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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trafik kazası Kahramanmaraş

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