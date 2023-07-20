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Kahramanmaraş'ta balkon faciası: 1 ölü, 2 yaralı

20.07.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, bir evin inşaat halindeki balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta balkon faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahreden olay, öğle saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı müstakil evin inşaat halindeki üst katının balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda, Hürü Kayık (49), Tuba Ataş ve Fatma Ataş göçük altında kalırken, ihbarla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

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Ekiplerin çalışması sonrası kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Hürü Kayık doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Kahramanmaraş balkon

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