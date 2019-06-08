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Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Ergün Yılmankaya (29) idaresindeki otomobil, Elbistan-Malatya karayolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet Ali (72) ve Ayşe Fatma Yılmankaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Murat (44), Songül (35), Fadime (35) ve Selahattin Yılmankaya (42) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hayatını kaybedenlerin cenazesi Savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan

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