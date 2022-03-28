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Kahramanmaraş'ta bekçiden tüfeğe tekmeli müdahale! Korku dolu anlar kamerada

28.03.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir şüpheli elinde av tüfeğiyle sokakta bağırarak çevreyi rahatsız etti. Şüphelinin silahına, gece bekçisi tekmeyle müdahale etti. Bekçi, tekmeyle tüfeğe vurup uzaklaştırırken, arkadaşları da şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte olayın detayları!

Kahramanmaraş'ta bekçiden tüfeğe tekmeli müdahale! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elinde av tüfeği olan şüpheli sokakta bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa bekçiler sevk edildi. Bekçiler, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi, silahını bırakması için ikna etmeye çalıştı, ancak olumsuz yanıt aldı.

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Bir arkadaşıyla kavga ettiği öğrenilen şüphelinin arkasından yaklaşan bekçilerden biri tüfeğe tekme atarak yere düşürdü. Ardından da diğer bekçiler şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

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Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bekçinin tüfeğe tekmeyle müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Kahramanmaraş
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