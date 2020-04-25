HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta bir kişi 2 saat arayla 2 kişiyi vurdu

Kahramanmaraş'ta bir kişi 2 saat arayla 2 kişiyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Sıddık L., henüz bilinmeyen nedenle 2 saat arayla Harun N. ile Hamza G.'yi tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi 2 saat arayla 2 kişiyi vurdu

İlk olay, saat 10.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Cancık Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Bacağından yaralı olarak hastaneye giden Harun N., Sıddık L.'nin kendisini tabancayla vurup, otomobille kaçtığını söyledi. Harun N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Sıddık L., bu kez Osman Gazi Mahallesi'nde Hamza G.'nin evine gitti. Sıddık L., dışarıya çağırdığı Hamza G.'nin her iki bacağına ateş ederek otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Hamza G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi gözyaşlarına boğuldu.
Polis, Sıddık L.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kaza yaptı, "Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum" dediKaza yaptı, "Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum" dedi
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş yaralama

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

Beyaz'ın acı kaybı! 'İyi ki hayatımdaydın'

Beyaz'ın acı kaybı! 'İyi ki hayatımdaydın'

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En güzel Ramazan ayı ve Cuma mesajları

En güzel Ramazan ayı ve Cuma mesajları

Playstation 4

Playstation 4

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Diğer Haberler
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Kaza yaptı, "Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum" dedi

Kaza yaptı, "Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum" dedi

Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu

Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

Van'da bir mahalleye koronavirüs karantinası

Van'da bir mahalleye koronavirüs karantinası

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.