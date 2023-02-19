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Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Şubat AFAD, Kandilli son depremler listesi...

19.02.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler çevredeki Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep gibi birçok şehri etkiledi. Binaların yıkıldığı depremin çalışmaları 19 Şubat'ta da devam ederken, Kahramanmaraş'ta 19 Şubat sabah saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. İşte 19 Şubat AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Şubat AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer 10 ili de etkileyen büyük depremin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yeni deprem bilgisi paylaşmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta son olarak 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 19 Şubat AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Şubat AFAD, Kandilli son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, Kahramanmaraş'ta 19 Şubat'ta 08.46 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 11.99 km olarak ölçüldü.

AFAD, Gaziantep Nurdağı'nda 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 07.17 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 9.45 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi Malatya Doğanşehir'de 08.55 sıralarında deprem olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 8.6 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi Adıyaman Aksu'da 04.08 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğünün 3.3, derinliğinin ise 7.1 km olduğu açıklandı.

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