HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta depremin ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kahramanmaraş’ta depremin ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

25.02.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından şehrin ‘kalbi’ olarak nitelendirilen cadde ve sokaklar, akşam saatleri sonrasında adeta ‘deprem’ sessizliğine büründü.

Kahramanmaraş’ta depremin ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ili etkilerken büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasına neden oldu. Binlerce binanın hasar gördüğü cadde ve sokaklar evlerin taşınması ve iş yerlerinin tahliye edilmesi ile şehrin kalbi olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi gibi cadde ve sokaklar adeta ‘deprem’ sessizliğine büründü. Yaşanan üzücü depremin ardından her gün yüzlerce vatandaşın yaşadığı ve vakit geçirdiği caddelerden geriye kalan ise film senaryolarını aratmayan görüntüler kaldı.

AW836424_05

'HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA'

Depremin ardından şehrin en işlek caddelerinde oluşan ‘sessizlik’ konusunda konuşan Kurtuluş Şükür, “Kahramanmaraş’ın en işlek caddesi olan Trabzon Caddesi'ndeyiz. Tabi 3 haftasına kadar bu saatlerde bütün esnaflar açıktı, evler kullanılıyordu. İnsanlar bu caddede keyifli bir geziye çıkmışlardı ama bir felaketle bir depremle her yer adeta enkaza dönüştü. Bu cadde şu an derin bir sessizlik içerisinde ve Trabzon Caddesi'ndeki enkazın büyüklüğü yaşadığımız felaketin büyüklüğünü bir kez daha göstermekte. Sözün bittiği yerdeyiz ve burası adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Uludere Barajı hasar gördü' iddiası! 'Uludere Barajı hasar gördü' iddiası!
Akşener'in canlı yayındaki AFAD iddiası gündem olmuştu! AK Partili Hamza Dağ'dan yanıt: Yazıklar olsunAkşener'in canlı yayındaki AFAD iddiası gündem olmuştu! AK Partili Hamza Dağ'dan yanıt: Yazıklar olsun
İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurduİnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'

Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'

Türkücü Mustafa Keser'in talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...

Türkücü Mustafa Keser'in talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...

Çalışan EYT’linin maaşına 638 liralık ek!

Çalışan EYT’linin maaşına 638 liralık ek!

Korkutan görüntüler! 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Korkutan görüntüler! 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! İşte ilk ifadesi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.