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Kahramanmaraş'ta dünyanın en saçma binasının yüzde 70'i yıkılınca kurban kestiler

28.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'da yapılan aramada 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan binanın yüzde 70'i yıkıldı. Her biri 45 metre uzunluğundaki 8 büyük kolon yıkılırken, 270 ton hurda geri dönüşüme gönderilirdi. Kahramanmaraş'ta yer alan bina için ilgili firma son kolonunun yıkılmasıyla birlikte kurban kesti. Firma yetkilisi, "Yıkım çalışmamızın yüzde 70'i tamamlanmış vaziyette. 2 aylık çalışmamız kaldı. Tüm katları söktükten sonra -3'e ineceğiz ve 2 ay sonra tamamen teslim edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta dünyanın en saçma binasının yüzde 70'i yıkılınca kurban kestiler

Kahramanmaraş'ta 1994 yılında inşa edilen ve gerek rengi gerekse mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan binanın yıkımı sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kent meydanı projesi kapsamında ocak ayında yıkımına başlanan binanın yüzde 70’i yıkıldı.

45 METRELİK KOLONLAR YIKILINCA KURBAN KESİLDİ

Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'ndaki bina tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor. Büyük vinçlerle en tepeye çıkarılan iş makineleri tüm katları tek tek yıkarak aşağı iniyor. Binanın her biri 45 metre uzunluğundaki 8 büyük kolon da yıkıldı. İlgili firma son kolonunun yıkılmasıyla birlikte kurban kesti.

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''8 KOLON KİMSE ZARAR GÖRMEDEN YIKILDI''

Firma yetkilisi Kenan Türkmen, 8 kolonun kaza yaşanmadan, kimse zarar görmeden yıkılmasının önemli olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıkımda binadan çıkan demir, bakır, alüminyum gibi geri dönüştürülebilecek hurdaları molozlardan ayırdıklarını kaydeden Türkmen, "Yıkım çalışmamızın yüzde 70'i tamamlanmış vaziyette. 2 aylık çalışmamız kaldı. Tüm katları söktükten sonra -3'e ineceğiz ve 2 ay sonra tamamen teslim edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi. Eksi katları da söküp dolgusunu da yaptıktan sonra yol kotunda teslim edeceğiz" diye konuştu.

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(DHA)


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Kahramanmaraş
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