HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var

Kahramanmaraş'ta eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 21:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta gelmeyen öğrencileri geliyor gibi göstererek devleti 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden okul sahibi Huriye A. (39) ile Salih K. (39) 'Kamu aleyhine nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş'ta eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, öğrencilerin okula gelmediği halde milli eğitime gönderdikleri listede geliyor gibi gösterdiği iddia edildi. İddia üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı 11 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün rehabilitasyon merkezine operasyon düzenledi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda okulun sahipleri Huriye A. ve Salih K. ile birlikte okul müdürü, öğretmen, okul çalışanı ve servis şoförünün de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından da sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 10'u tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, Huriye A. ve Salih K.'yı 'Kamu aleyhine nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklarken, diğer 8 kişiyi adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

1 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken, özel rehabilitasyon merkezinin hiç gelmeyen öğrencileri geliyor gibi ya da girdiği ders saatini fazla göstererek haksız kazanç sağladığı ve bu yöntemle devleti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında sorgulanan şüphelilerden bazılarının suçlarını itiraf ettikleri, 200'ün üzerinde öğrenci velisinin de ifadesinin alındığı bildirildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktıABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?Koronavirüsten kapanan PTT şubeleri tekrar açılacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Diğer Haberler
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü operatör koltuğuna geçti
Belediye Başkanı operatör koltuğuna geçti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti
Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Dün kaybolmuştu! Kayıp balıkçı Hayrullah Karabulut'tan acı haber
Dün kaybolmuştu! Kayıp balıkçıdan acı haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.