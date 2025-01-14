HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor: “İnşallah şehrimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız”

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor: “İnşallah şehrimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız”

14.01.2025 09:56
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
14.01.2025 09:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri yüksek oranda tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kentte ağır hasar alan binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde yıkım çalışmalarının yüzde 99'u tamamlanmış durumda. Geriye kalan binaların da kısa sürede yıkılarak alanların temizlenmesi planlanıyor.

AW369806_02 (1)

Çalışmalar, vatandaşların güvenliği ve şehirdeki yeniden yapılandırma sürecinin hızlandırılması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Enkaz kaldırma işlemleri de eş zamanlı olarak devam ediyor. Yıkım sonrası boşaltılan alanların, ilerleyen süreçte sosyal alanlar veya yeni konut projeleri için değerlendirileceği ifade ediliyor.

AW369806_03 (1)

“İNŞALLAH ŞEHRİMİZİ KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Yıkım çalışması yaptıklarını ifade eden Ramazan Demirci, "Deprem sonrası Ebrar Sitesi tamamlanıyor ve yanı başındaki ağır hasarlı binaların da yıkımları sürüyor. İnşallah şehrimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız" dedi.

AW369806_04 (1)

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ismi hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündemde

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ismi hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündemde

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Suriye'de yaşananlar, asgari ücret, emekli maaşları oyları nasıl etkiledi! Son ankette çarpıcı sonuçlar: Biri artmadı, diğeri geriledi

Suriye'de yaşananlar, asgari ücret, emekli maaşları oyları nasıl etkiledi! Son ankette çarpıcı sonuçlar: Biri artmadı, diğeri geriledi

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.