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  4. Kahramanmaraş'ta feci olay! Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Kahramanmaraş'ta feci olay! Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

20.07.2024 22:08
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Kahramanmaraş'ta, feci bir olay yaşandı. Hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı ve otomobil ikiye bölündü. Otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta feci olay! Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Kaza, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi Doğu Çevreyolunda meydana geldi. Muhammet Ümit Yener yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı.

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OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ!

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Muhammet Ümit Yener ile Teslime Nur Yener ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Teslime Nur Yener, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Muhammet Ümit Yener'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş Otomobil ağaç
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