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  4. Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar etkili olurken, okul ile bazı apartmanların çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu.

Kentte gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarda, Vadi Mahallesi'ndeki Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Yerinden sökülen çatı, okulun bahçesine düşerken, fırtına nedeniyle etrafa saçılan parçalar, elektrik kesintisine neden oldu. Şehir merkezindeki 2 apartmanın da çatısının uçmasına yol açan şiddetli rüzgar, Adnan Menderes Bulvarı'nda ağacı devirdi. Trafik ekipleri, yolda önlem alırken, devrilen ağaç da belediye görevlilerince kaldırıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok manav ve marketin meyve kasaları da etrafa savruldu, ışıklı reklam panoları hasar gördü.

(DHA)

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