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Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

27.05.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran Gürcistan uyruklu Elena S.'ye yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evin fuhuş için kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler evi ve eve girip çıkanları takibe aldı. Takip sonunda ekipler, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama izni ile Elbistan'da 5, Afşin'de 1 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Gürcistan uyruklu Elena S., Marekhi S., Nato K., Ahmet B., Furkan B., Zeynel K., Alperen A., Sait Ç. ve Önder Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 pasaport, 4 bin 150 lira para, 90 bin liralık senet, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

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YÜZDE 50 KOMİSYON, 4 BİN LİRA HARAÇ

Gözaltına alınarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Elena S. ile Ahmet B.'nin sevgili olduğu belirlendi. Elena S.'nin sevgilisinin tuttuğu evde fuhuş yaptırdığı, Marekhi S. ve Nato K.'nın fuhuştan kazandıkları paranın yüzde 50'sini komisyon olarak verdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerden Önder Ç. ve Furkan B.’nin de "Size iş yaptırmayız" diyerek Elena S.'den her ay 4 bin lira haraç aldıkları tespit edildi.

9 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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