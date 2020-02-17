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  4. Kahramanmaraş'ta garsonlara çay bardağı fırlatan müşteri ortalığı birbirine kattı!

Kahramanmaraş'ta garsonlara çay bardağı fırlatan müşteri ortalığı birbirine kattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 01:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen G.Ç. isimli kadın, çay bahçesinde garsonlarla tartışmasının ardından ortalığı birbirine kattı. Müşterilere ve garsonlara çay bardağı fırlatan kadının erkek arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla yaşanan arbede polisin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.Ç. çay bahçesinde boş bir masaya oturup masadaki küllüğü yere fırlattı.

Garsonların uyarması üzerine G.Ç., küllüğü alıp garsonların üzerine attı. G.Ç. daha sonra masaları devirip bardakları müşterilerin üzerine fırlattı. Bunun üzerine garsonlar saldırgan kadını dışarı çıkarmak istedi, ancak bu sırada G.Ç.'nin arkadaşları olduğu öne sürülen bir grup genç garsonlara saldırınca kavga çıktı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine ok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavga edenleri güçlükle ayırdı. G.Ç. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Genç kadın polis otosuna binerken de küfür etti. Bir kamu kurumunda çalıştığı belirlenen ve birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkan G.Ç., götürüldüğü karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kavga müşteri

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