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Kahramanmaraş'ta gece yarısı kumar baskını: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 02:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta polislerin bir eve yaptığı baskında kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakaladı. Kumar oyununa yer temin eden kişinin uyuşturucudan arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre; Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi üzerinde bir ikamete kumar oynandığı bilgisini alan asayiş ekipleri, gece yarısı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evi oyun salonuna çeviren biri uyuşturucudan aranan 6 kumarbaz yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

22 BİN 575 TL PARA CEZASI

Yakalanan kumarbazlara yasa dışı kumar oynamak ve koronavirüs (Kovid-19) salgını kanunu ihlalden toplamda 22 bin 575 TL para cezası uygulandı.

Kumar oynanan ev polis ekiplerince mühürlenirken, yer sağlayıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

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