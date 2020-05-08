Kahramanmaraş'ta gece yarısı kumar baskını: 6 gözaltı

Alınan bilgilere göre; Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi üzerinde bir ikamete kumar oynandığı bilgisini alan asayiş ekipleri, gece yarısı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evi oyun salonuna çeviren biri uyuşturucudan aranan 6 kumarbaz yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

22 BİN 575 TL PARA CEZASI

Yakalanan kumarbazlara yasa dışı kumar oynamak ve koronavirüs (Kovid-19) salgını kanunu ihlalden toplamda 22 bin 575 TL para cezası uygulandı.

Kumar oynanan ev polis ekiplerince mühürlenirken, yer sağlayıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)

