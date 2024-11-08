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  4. Kahramanmaraş'ta gizemli ölüm! 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta gizemli ölüm! 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin cesedi bulundu

08.11.2024 19:43
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Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi. Cinayetlerle ilgili olarak kız kardeşlerden birinin birlikte yaşadığı kişi ile kendisine yardım ettiği iddia edilen kuzeni gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta gizemli ölüm! 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta gizemli ölüm! 1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu olan ve Gülcan ismiyle bilinen kardeşi Fatma Alıç'ın 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda deliller toplandı ve kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapıldı.

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KAZIDA İKİ KİŞİYE AİT OLDUĞU BELİRLENEN KEMİK PARÇALARI BULUNDU!

Kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu. Polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirledi.

B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D. "tasarlayarak öldürme" suçundan gözaltına alındı.

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Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş ölü
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