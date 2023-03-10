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  4. Kahramanmaraş'ta görenleri hayrete düşüren görüntü! Bitişik inşa edilen iki binadan biri çöktü, ortaya bu manzara çıktı: Olduğu gibi kalmışlar

Kahramanmaraş'ta görenleri hayrete düşüren görüntü! Bitişik inşa edilen iki binadan biri çöktü, ortaya bu manzara çıktı: Olduğu gibi kalmışlar

10.03.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanları görenler inanamadı! Görenleri hayrete düşüren görüntüde yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce ortaya rafta bulunan fincan takımının göründüğü bu dikkat çekici manzara çıktı.

Kahramanmaraş'ta görenleri hayrete düşüren görüntü! Bitişik inşa edilen iki binadan biri çöktü, ortaya bu manzara çıktı: Olduğu gibi kalmışlar

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce bina enkaz haline dönüştü. Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan birçok bina da yıkıldı. Yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

OLDUĞU GİBİ KALAN FİNCAN TAKIMI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geriye rafta bulunan fincan takımı kaldı. Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü.

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Deprem sonrası ortaya çıktı: İki apartman tek duvar! Deprem sonrası ortaya çıktı: İki apartman tek duvar!

"DEPREMDE TAŞ TAŞIN ÜSTÜNDE KALMADI AMA FİNCAN TAKIMI HİÇ DÜŞMEMİŞ"

Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, “Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü. Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada” dedi.

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(İHA)

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