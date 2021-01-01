Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi

Koronavirüsten olumsuz etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vaka artışı ekim ve kasım aylarında zirveyi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artış gösteren 5 ilin arasında saydığı kentteki artışın en net göstergesi Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yoğunluk haritası oldu. 23 Ekim'de yüksek riski gösteren kırmızı renk haritada artmaya başlarken; 4 gün sonra 27 Ekim'de haritanın tamamına yakını kırmızı renge büründü.

HARİTA ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Hem vaka sayısı hem de vaka artış hızının zirve yaptığı şehirde filyasyon ekiplerinin çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğü'nün kolluk kuvvetleriyle karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimleri sıklaştı. Bunun yanında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca açık alanda sigara içmenin yasaklanması başta olmak üzere bir dizi tedbirler de alındı. Bu tedbirlerin yanında hafta içi 21.00'den sona, hafta sonları ise 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte Kahramanmaraş'taki vaka sayları düşmeye başladı. Bu düşüş, HES haritasına da yansıdı ve 10 Aralık günü haritadaki kırmızı alan azalmaya, düşük riski gösteren mavi ve kırmız renkler, artmaya başladı. 1 Ocak 2021 itibariyle haritadaki kırmızı renk yok denecek kadar azaldı.