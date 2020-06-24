Kahramanmaraş'ta hortum görüntülendi

T\u00fcrko\u011flu il\u00e7esindeki Gavur G\u00f6l\u00fc'nde ortaya \u00e7\u0131kan hortum, bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Cep telefonuyla kaydedilen hortum, korku dolu anlar ya\u015fatt\u0131. Hortum bir s\u00fcre sonra kayboldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROyuncu a\u015fk\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131ktan iki g\u00fcn sonra rol arkada\u015f\u0131yla \u00f6p\u00fc\u015f\u00fcrken yakaland\u0131Sivas'taki vakalar\u0131n y\u00fczde 70'\u0131 bu il\u00e7edeLGS 2. oturum saat ka\u00e7ta ba\u015fl\u0131yor? LGS ka\u00e7ta bitecek?