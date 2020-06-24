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Kahramanmaraş'ta hortum görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ortaya çıkan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta hortum görüntülendi

Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü'nde ortaya çıkan hortum, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen hortum, korku dolu anlar yaşattı. Hortum bir süre sonra kayboldu.

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