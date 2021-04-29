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Kahramanmaraş'ta iğrenç olay! Kız çocuğuna kırtasiyeciden cinsel istismar

29.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, kırtasiye sahibi M.D., 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta iğrenç olay! Kız çocuğuna kırtasiyeciden cinsel istismar

Olay, dün bir kullanıcının Twitter'dan kırtasiye sahibi M.D.'nin 12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Herkes kendine dikkat etsin, bugün bizim başımıza gelen yarın sizin başınıza gelebilir" yazılı paylaşımı ile ortaya çıktı. Tweet çok sayıda retweet aldı. Bunun üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun ifadesi alındı. Polisin çalışmasıyla, M.D. de gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. İddialarla ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elbistan'da bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımızca öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayın şüphelisi 28 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınmıştır. Suç mağdurunun yaşının küçük olması sebebiyle uzmanlar eşliğinde beyanının alınabilmesi amacıyla Kahramanmaraş Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınması işlemlerine devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca suça yönelik delillerin eksiksiz bir şekilde toplanması konusunda Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir. Olayla ilgili soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: DHA

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cinsel istismar Kahramanmaraş

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