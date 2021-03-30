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Kahramanmaraş'ta iğrenç olay! Şantaj ile 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 13 gözaltı

30.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16) adlı kız çocuğu, Emniyet Müdürlüğüne gidip, şantajla 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek, "Kurtarın beni" diye yardım istedi. B.K.'nın ifadesi doğrultusunda polisin yaptığı çalışma sonucu, cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta iğrenç olay! Şantaj ile 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 13 gözaltı

Elbistan'da S.A. (19), yaklaşık 2 yıl önce B.K.'nın uygunsuz görüntülerini çektikten sonra tehdit ederek B.K.'ya cinsel istismarda bulundu. S.A. daha sonra görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği B.K.'yı iddiaya göre erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaklaşık 2 yıldır cinsel istismara maruz kalan B.K., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 13 GÖZALTI

B.K.'nın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, B.K.'nın isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda B.K.'yı istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kahramanmaraş

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