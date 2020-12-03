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  4. Kahramanmaraş'ta ihbara giden polislere ateş açıldı! Özel harekat operasyon başlattı

Kahramanmaraş'ta ihbara giden polislere ateş açıldı! Özel harekat operasyon başlattı

03.12.2020 11:57 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon başlattı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek gelişmeleri takip ediyor.

Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA


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