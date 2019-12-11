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Kahramanmaraş'ta iki kez yanan evden aile dramı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 02:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan iki yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken evden aile dramı çıktı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı mahallesinde müstakil bir evde çıktı. Mahmut Kuşkayası’nın evinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin eşi Neriman Kuşkayası (46) ve oğlu Samet Kuşkayası (20) yangında evde olmadıkları öğrenildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldükten sonra bir diğer yangın ise gece geç saatlerde çıktı. Tüp patlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, anne ve oğlunun yine evde olmadıkları öğrenildi.

"YANAN EVDEN AİLE DRAMI ÇIKTI"

Maddi imkansızlıklar nedeniyle anne ve oğlunun evde zor hayat şartlarında yaşadıkları öğrenilirken, Neriman Kuşkayası’nın kocası Mahmut ve oğlu Mehmet Kuşkayası’nın cezaevinde olduğu öğrenildi.

Ailenin gariban ve bakıma muhtaç olduğunu söyleyen Erol Baltacı isimli bir vatandaş, “Evde oğluyla annesi yaşıyor, gariban ve bakıma muhtaç ailelerdi. Oğlunun biri ve eşi cezaevinde, günü birlik iş bulursa temizliğe gidiyor ve geçimini sağlıyorlardı. Diğer oğlu ise askere gideceğinden dolayı doğru dürüst bir iş bulamıyor. Evlerinde tadilat olsun diye belediyeye gittikleri ve bir sonuç çıkmadığı da söyleniyor” ifadesini kullandı. (İHA)

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yangın Kahramanmaraş

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