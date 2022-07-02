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Kahramanmaraş’ta indirim izdihamı! 2 bin kişi katıldı, duyan oraya koştu

02.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta züccaciye mağazasının açılışına gelen kişiler izdihama neden oldu. Vatandaşların birbiriyle kıyasıya yarıştığı açılış hakkında konuşan mağaza sahibi, ''Yoğun bir katılım var ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Herkese çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı. Üzdüğümüz herkesten özür diliyoruz'' dedi. Açılışa katılan vatandaşlar ise ürünleri almanın mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş’ta indirim izdihamı! 2 bin kişi katıldı, duyan oraya koştu

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde züccaciye mağazası açılışı yapıldı. Mağaza yetkilileri, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler yaptı. Açılışı öncesi kurdele kesimi ve daha sonra mağazanın kapısının açılması ile kalabalık insan topluluğu mağazaya akın etti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı züccaciye açılışlında özellikle kadınlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Mağazaya giren kalabalık, ürünlerini aldıktan sonra ödeme noktasında da yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman kapıların kapatıldığı açılışta kısa süreli izdihamlarda yaşandı.

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''YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ KATILDI''

Mağazanın yetkilisi Mehmet Ali Gücük, “Yoğun bir katılım var ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Herkese çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı. Üzdüğümüz herkesten özür diliyoruz” dedi. Açılışa katılan vatandaşlar ise ürünleri almanın mutluluğunu yaşadı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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