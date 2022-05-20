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Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü! 1 aydır aranıyordu, ağaca asılı halde bulundu

20.05.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, ormanda ağaca asılı halde çürümüş erkek cesedinin 1 aydır kayıp olarak aranan Ali Soy'a ait olduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki Soy'u eşi kıyafetlerinden teşhis ederken, polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatmıştı.

Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü! 1 aydır aranıyordu, ağaca asılı halde bulundu

Kahramanmaraş'ta 5 Nisan Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanda çalışan orman işçileri, ağaçta asılı çürümüş cesetle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta asılı kişinin yaklaşık 1 ay önce öldüğünü belirledi.

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Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen erkek cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, 18 Nisan'dan bu yana aranan 39 yaşındaki Ali Soy'u eşi kıyafetlerinden teşhis etti. Soy'un, tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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(DHA)


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