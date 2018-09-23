Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Olay, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki yolda akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 46 NR 553 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Doğan, önünde seyreden 15 DD 771 plakalı otomobilinden inen A.A.’nın (45) silahlı saldırısına uğradı.
İbrahim Doğan, iki çocuğunun yanında kafasına isabet eden kurşunlar nedeniyle otomobilinin içinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçan şüpheli A.A. polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı.
Cinayet zanlısının emniyetteki ifadesinde, nişanlısının öldürdüğü kişinin boşandığı eski karısı olduğunu ve bundan kaynaklı bir husumet sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
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