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  4. Kahramanmaraş'ta kaydedilen görüntü tepki çekti! Engelli çobanı dakikalarca darp etti: 'Ağlama, yavaş vuruyorum'

Kahramanmaraş'ta kaydedilen görüntü tepki çekti! Engelli çobanı dakikalarca darp etti: 'Ağlama, yavaş vuruyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.09.2024 23:42
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Kahramanmaraş'ta bir kadının, çobanlık yapan zihinsel engelli bir adama işkence yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kadın elinde sopayla dakikalarca adama işkence yaptı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Çobanın markete gidip kadın ve arkadaşına alkol getirmediği için darp edildiği iddia edildi.

Sosyal medya bir görüntüyü konuşuyor. Kahramanmaraş'ta ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde bir kadın, çobanlık yapan zihinsel engelli bir adama işkence yaptı. Dakikalarca elinde sopayla vuran kadının görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

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ALKOL İDDİASI

Çobanın markete gidip kadın ve arkadaşına alkol getirmediği için darp edildiği iddia edildi.

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"AĞLAMA BAK YAVAŞ VURUYORUM"

EKOL TV'nin paylaştığı görüntülerde kadının, "Ağlama ağlama, bak yavaş vuruyorum" dediği duyuldu.

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Kahramanmaraş darp
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