Kahramanmaraş'ta kaydedilen görüntü tepki çekti! Engelli çobanı dakikalarca darp etti: 'Ağlama, yavaş vuruyorum'

Sosyal medya bir görüntüyü konuşuyor. Kahramanmaraş'ta ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde bir kadın, çobanlık yapan zihinsel engelli bir adama işkence yaptı. Dakikalarca elinde sopayla vuran kadının görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

ALKOL İDDİASI

Çobanın markete gidip kadın ve arkadaşına alkol getirmediği için darp edildiği iddia edildi.

"AĞLAMA YAVAŞ VURUYORUM"



Kahramanmaraş'ta kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tepki topladı. Bir kadın, çobanlık yapan engelli adamı dakikalarca elindeki sopayla dövdü



Görüntülerde kadının, "Ağlama ağlama, bak yavaş vuruyorum" dediği duyuldu pic.twitter.com/xergAFhTYZ — Mynet (@mynet) September 22, 2024

"AĞLAMA BAK YAVAŞ VURUYORUM"

EKOL TV'nin paylaştığı görüntülerde kadının, "Ağlama ağlama, bak yavaş vuruyorum" dediği duyuldu.