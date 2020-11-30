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Kahramanmaraş'ta kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

30.11.2020 01:11 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü polis denetimine takıldı. Sürücü ve kardeşi ekiplere zor anlar yaşattı.

Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir aracı durdurarak izin belgesini sordu.

POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDILAR

Sokağa çıkmak için izin belgelerinin olmadığı anlaşılan sürücü Ö.A. ve yanındaki kardeşi olduğu öğrenilen Y.A. polise zorluk çıkarttı.

"BENİ SABAHA KADAR DÖVÜN"

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ö.A, ekiplere tepki gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.

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KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

İşlemlerinin yapıldığı sırada birden koşarak kaçmaya çalışan Ö.A. yakalanarak ekip aracına bindirildi. Ö.A'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu. (AA)

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