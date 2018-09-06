HABER

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Kahamanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki metruk binanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki genç kadın, atlamak üzereyken itfaiye amirinin son andaki müdahalesiyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs terminali yanında bulunan 6 katlı metruk binanın 5.katında genç bir kadın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, genç kadının atlaması ihtimaline karşı hava yatağı açarken, sağlık görevlileri de acil müdahale için hazırda bekledi. Bu sırada sürekli telefonla konuşan ve eşi olduğu iddia edilen kişiye kendisini atacağını söyleyen genç kadını, kararından vazgeçirmek için ikna çabaları başladı. Kadının bulunduğu kata çıkan polis ve itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen ikna olmayan genç kadın, ani bir kararla binanın en üst katına çıkmaya çalıştı. Genç kadının merdivene tırmandığını gören İtfaiye Grup Amiri Lütfi Demir, ani bir hareketle genç kadını yakaladı. Polis ekiplerinin yardımıyla aşağıya indirilen kadın, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İsminin sonradan D.G. (25) olduğu öğrenilen genç kadının, Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailevi sorunları nedeniyle yaşamına son vermek istediği iddia edildi.

5-katta-korku-dolu-anlar-merdivende-yakaladi-12276795

Kaynak: İHA

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
15 üniversiteye yeni rektör atandı15 üniversiteye yeni rektör atandı
Otobüsü durdurup görme engelliyi karşıya geçirdiOtobüsü durdurup görme engelliyi karşıya geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.