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  4. Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

18.01.2021 23:52 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta çalıştığı fabrikada kafası pres makinesine sıkışan Mahmut Doğru (41) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir metal mutfak eşya fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, fabrikanın pres bölümünde çalışan Mahmut Doğru, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını pres makinesine sıkıştırdı. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mahmut Doğru, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk babası Doğru, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mahmut Doğru'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. (DHA)

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