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  4. Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendisini asan babasını tüm çabalarına rağmen kurtaramadı

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendisini asan babasını tüm çabalarına rağmen kurtaramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta evinde kendisini asan baba, oğlunun çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında 55 yaşında 3 çocuk babası L.Y., evde yalnızken bilinmeyen bir nedenle kendisini mutfaktaki doğal gaz borusuna astı.

BABASINI ASILI YERDEN İNDİRDİ

Tam olay olduğu esnada, okuldan gelen 17 yaşındaki oğlu, babasını görünce asılı olduğu yerden indirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra babayı hastaneye kaldırdı. Yaralı L.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden L.Y’nin yakın zamanda emekli olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(İHA)

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Kahramanmaraş intihar

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