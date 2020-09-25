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Kahramanmaraş'ta 'Kur'an kursunda çocuğa şiddet' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 23:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından bir çocuğun kemerle dövüldüğü görüntüyü paylaştı. Görüntünün Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda çekildiğini iddia eden Öztunç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çağrı yaptı.

Kahramanmaraş'ta 'Kur'an kursunda çocuğa şiddet' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kur'an Kursu'nda çekildi. Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz. Atatürk’e hakaret eden Diyanet İşleri Başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver"

SORUŞTURMA AÇILDI

Öztunç, daha sonra yaptığı paylaşımda da soruşturma açıldığını duyurdu. "Az önce paylaştığım görüntünün ardından Kahramanmaraş Valimiz ve il müftümüz beni telefonla arayarak gerekli soruşturmayı hızlı bir şekilde açtıklarını belirttiler. Kahramanmaraş valimiz ve il müftümüze teşekkür ediyorum. Bu çocuklar hepimizin."


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