Kahramanmaraş'ta millet bahçesi inşaatında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, merkez Onikişubat ilçesinin Kılavuzlu Mahallesi'nde yapımı devam eden millet bahçesi inşaatında meydana geldi.

TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

İddiaya göre, altyapı çalışmaları nedeniyle açılan kanalda işçiler çalışırken toprak kayması oldu. Kanaldaki işçi Mehmet Bütün, üzerine yığılan toprağın altında kaldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Bütün'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bütün'ün cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

