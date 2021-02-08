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Kahramanmaraş'ta mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

08.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine İngiltere'den gelen ailede mutasyonlu virüs ortaya çıkınca mahalle karantinaya alındı.

İngiltere’den İzmir’e tatile gelen aile, babalarının ölümü nedeniyle Pazarcık ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesi'ne geldi. Taziye esnasında mutasyonlu virüs mahallede yayıldı.

Mahalleyle ilgili İl ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri harekete geçerek mahallede test işlemleri yaptı.

ÇOK SAYIDA POZİTİF VE YENİ MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmada çok sayıda pozitif vaka ve yeni mutasyonlu virüs tespit edildi. Pazarcık Kaymakamlığı ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunun kararı ile 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerince mahallenin giriş çıkışlarına kontrol noktaları oluşturulurken, ilçe sağlık müdürlüğünce koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğü belirlendi.

(İHA)

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