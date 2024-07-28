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Kahramanmaraş'ta orman yangını büyüyor!

28.07.2024 16:51
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Kahramanmaraş ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Küçük alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını büyüyor!

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda oluşan yangına müdahale edilmeye devam ediliyor.

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13.20 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle alanı genişledi. 122 personel yangını kontrol altına alabilmek için 11 arazöz, 4 itfaiye, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 iş makinesi ile söndürülmeye çalışılıyor.

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Karadan ve havadan müdahale edilen alevleri kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürerken, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar da güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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yangın Kahramanmaraş
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