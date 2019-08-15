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Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 00:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Göksun-Elbistan kara yolu Karaelbistan mevkisinde, Fahri Güneş'in (54) kontrolündeki 46 VB 294 plakalı kamyonete, Engin Tekelek (31) yönetimindeki 46 EM 507 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, karşı şeride geçerek yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Zöhre (52) ve Mücahit Güneş (16) ile Fadime (26) ve Yunus Emre Baz (7), otomobilde bulunan Selma (27), Kadir (54), Emine (56), Sema Firdevs (13) Burak Efe (8) ve Abdulsamet Tekelek (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş trafik kazası

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